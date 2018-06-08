連愛情都成「快時尚」… 她的會考作文獲選全國範本

2018-06-08 20:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年國中會考作文題目是「我們這個世代」，曉明女中學生林盈杉以時下快時尚當道，感觸少了手作溫度與感情，連戀愛都不再「一生只夠愛一個人」，快速世代下情人或許可以隨傳隨到，見面次數雖變多，談話卻變少等感觸，作文獲選全國範本。

林盈杉從小愛閱讀，更愛書寫，認為手寫信件能讓人感受到真正的情感溫度，即使時下各式通訊軟體便利且使用普及，她仍堅持寫信給朋友，逢年過節寫卡片。

平時就對快時尚流行及消退快速的現象極有感觸，林盈杉一看到會考作文題目就決定以「快速世代」」出發，以「我們這個世代總是追求快速」破題，接連舉出從古早大灶到速食餐飲、從飛鴿傳書到光纖上網、從慈母手中線到快時尚等例子。

她更分享友人阿公經營手工飾品的故事，強調手作講究慢工細活的精緻，讓每個手作成品擁有獨立的靈魂與生命，但快時尚搶走手作者的客源，以模具大量生產的飾品當道，像「吊在廠房裡像吊臘肉的旋轉盤上噴漆，一條條沒有靈魂」。

林盈杉更仔細描繪為手作首飾磨了一輩子視力的阿公的堅持，「藝術是時間淬鍊出來的……」。

文章再寫人與人的情感交流，快速世代讓人的生命過得很快，以前生活步調慢之餘，談感情「一生只夠愛一個人」，現代拜交通發達之賜，戀人可以隨傳隨到，見面數多，說話卻少，「分隔兩地的人少了等待魚雁的喜悅」等。

雖然因為看錯時間，寫完一個段落時考試時間正好結束，讓她覺得結論寫得不夠完美，但她的文章被評結構完整、脈絡分明且能善用譬喻、摹寫、映襯等修辭，脫穎而出成全國範本。

林盈杉說，會考時她正好感冒發高燒，自覺在腦筋一片混沌下寫成的文章，意外接獲會考中心來電通知，要選她的文章為全國範本時，全家人一度認為是詐騙集團的手段，不敢相信是真的！

林盈杉分享會考寫作的技巧，看到題目先思考幾分鐘，腦中快速布局文章結構，並寫下想到的關鍵字，例如她想到快時尚、手作、首飾、感情等，再根據題目引言的要求重點逐一建構文章，若寫到一半不知從何下手時，有助提示自己文章的重點。