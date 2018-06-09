厲害！ 會考台南出現多位5A++、作文6級分滿分王

新營南新國中周馨惠（左）考5A++、作文6級分，另聽障生黃芃睿（右）考2A++、3A，校長蔡宗憲（中）比讚。（記者楊金城攝）

2018-06-09 00:12

〔記者楊金城／台南報導〕國中教育會考成績公布，西港區私立港明高中國中部出現3位「正港」會考滿分王，王偉勳、王鈞亮、田柏瀚不只考5科A++，作文也6級分，創下校史紀錄。

新營區私立南光高中國中部有施柔妤、洪勝凱、湯嘉彬、黃翊豪4人考5A++。其中施柔妤也是滿分王，作文另獲6級分。

台南市立新營南新國中也有1位滿分王，周馨惠考5A++、作文6級分，另聽障生黃芃睿考2A++、3A，黃芃睿戴助聽器上課，一點也不影響他課業。

市立新營新東國中有陳秉威和蘇晏禾考5A++，蘇晏禾的作文也滿6級分，榮獲滿分王，蘇晏禾上課認真，晚上10點一定準時上床睡覺，生活作息正常。

值得一提的是，港明高中考2A++、2A+、1A的王銜醇，是位龐貝氏症罕病兒，不被病魔打敗的他在國小獲得總統教育獎，升上港明國中部後，努力不放棄，3年來每天坐著輪椅到校上課，雖然四肢萎縮，但為了訓練肌力，父親鼓勵他練習爵士鼓，他耗費全身力氣才能做到，國一時在南市特殊教育學生才藝比賽獲獎項。

王銜醇對這次會考成績不滿意，誓言3年後大學學測再討回來，他的雙胞胎姊姊也就讀港明高中部，雙親都親自接送姐弟3人上學，給孩子滿滿的支持。

而王偉勳的姊姊王亭尹也就讀港明，在今年大學學測考75滿級分，已錄取陽明醫學系，姊弟可謂「一門雙傑」。王偉勳是全國作文比賽第6名，更是圍棋和打羽毛球高手，文武兼備，他堅持每晚10點半以前一定要睡覺，以保持充足睡眠。