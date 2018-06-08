討厭數學會考5A++ 龔苑榕：每天告訴自己不要討厭它

2018-06-08 16:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國中會考成績放榜，嘉義縣朴子國中學生林佳穎及龔苑榕、永慶高中國中部學生羅元里考取5A++及作文6級分，龔苑榕原本數學成績不佳，但去年起她每天告訴自己「不要討厭它」，更停掉數學補習課，靠著正向心念，讓自己用心面對考題，成功克服討厭數學的困境。

龔苑榕說，自己從小就討厭數學，考數學看到不會的考題就想跳過，也不想仔細檢查，常粗心大意而考差，平時月考成績大約70到80分，在學校屬中等；國二下學期時，龔苑榕決心要克服困難，她說，每天不斷告訴自己「不要討厭數學」，考試時要求自己認真思考每個考題，並且仔細檢查核對，終於克服數學劣勢，在會考時考取好成績。

林佳穎從小就成績優秀，她喜愛廣泛閱讀，例如日本作家東野圭吾及住野夜的作品，動漫也是她的興趣，最喜歡的作品是《黑執事》；林佳穎作文獲得滿分，在考題「我們這個世代」中，認為這是個缺乏考驗的世代，人們生活安逸而少有挫折，許多人成長過程受到父母、大人的過度保護而抗壓性低落，她盼大人們不要過度保護孩子，讓這個世代的人們能學著自己解決問題。

朴子國中學生蔡旻娟考取5A++及作文5級分，考取5A以上學生有朱芷宜、徐藝華、翁詔慧、陳芝廷、蔡欣庭、許宜蓁、李虹霏、李艾、吳姿儀、劉芷菱、侯采彤，作文6級分有12人，是嘉義縣最多。

朴子國中校長曾崇賢說，學校成績優秀的學生在合唱及管樂也表現突出，合唱及管樂在嘉義縣及全國比賽都獲得特優成績，功課及興趣都能適性發展。