國中會考成績出爐 雲林5A++加作文滿級分有2人

斗六國中有3名學生拿到5A++的好成績。（記者詹士弘攝）

2018-06-08 15:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕國中會考成績出爐，由於命題難度提升，雲林考區5A++加作文滿級分有兩人，分別來自福智中學彭晨堯及斗南中學的鐘文翎，較去年的5人減少，全縣5A++有16人，其中正心中學有4人、斗六國中及福智中學各有3人。

正心中學校長林佳慧表示，今年國中會考跨領域且與生活結合的命題明顯增多，對較不熟懇這類題型的國中生而言，考題難度增加許多，所以高分學生減少，但正心學生表現依舊優秀，拿到5A++成績的有4人，別分是陳威諺、廖柏榕、黃彥睿及許家熒，4人都打算直升正心高中部；另獲得4A++與一科A+的學生也有7人。

斗六國中則有3人拿到5A++，分別是陳奕涵、吳珮暄及劉奕欣，5A以上分績有27人，教育會考達23分有235人，預計全校有279人可以錄取斗六高中。

福智中學獲得5A++以上成績有3人，除彭晨堯外，另還有黃玧及姚咨妙。

斗六高中表示，錄取斗中的總比序積分約落在76~77積分點，國中教育會考5大科在5B以上。6月21日為免試入學選填日，7月13日錄取生報到日。斗中文教基金會提供免試入學錄取斗六高中學生在國中教育會考5大科達5A++，寫作測驗6級分獎勵金6萬元;5A++，寫作測驗未達滿級分獎勵金3萬元。