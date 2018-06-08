國中會考成績出爐 新竹各校表現優異

2018-06-08 14:47

〔記者王駿杰／新竹報導〕107年國中會考成績今天出爐，竹市各校表現優異，市立國中共有580人考取5A以上成績；其中，南華國中學生湯丞在單親低收入戶的家庭背景下不畏逆境，考取5A7+的好成績，市長林智堅特別恭賀湯丞的優異表現，也期盼學生們都能進入心中理想的學校就讀。

湯丞說，由於父親早逝，他的家庭屬於低收入戶，家中經濟重擔全落在媽媽身上，他只能伴好兄長的角色，除在課業上不讓媽媽擔心，也照顧好妹妹與家務，國中三年每次段考都保持全班第一名，希望媽媽能放心工作。

「他是個細心又善體人意的好學生！」南華國中教師劉嘉如指出，湯丞在班上有極佳好人緣，又允文允武，功課、體育表現都一樣優異，從不需要家長及老師操心。

培英國中今年計有731位考生，其中有171人拿到5A以上成績，5A++也有12人，作文滿級分有16人。其中，九年十八班學生蘇祐暉書不僅順利拿下5A++，作文更拿下滿分6級分，面對題目「我們這個世代」，她書寫出自己所見所感的世代現象，文章更被評審選為作文範本。

另外，光華國中除了陳謙毅、陳姵霖兩人奪得5A10+且作文6級分的好成績，同列榜首外，全校考取5A成績者共有90人，作文滿級分有9位，整體考試表現高於平時模擬考，每班平均5位學生即有一位獲得5A好成績。

陳謙毅五育均衡，平常喜歡除會彈鋼琴、下圍棋，也會游泳和打羽球，他昨天分享讀書方法，指會按照個人讀書步調，讀一段時間就會重新整理資訊，加入到自己的思考脈絡中，這次希望能進入第一志願實驗中學就讀。

陳姵霖則說，讀書難免會遇到挫折，唯有將課本講義讀熟、讀懂，並培養興趣、嗜好，才能調適好心情，在挫折中重新出發，她也希望能進入實驗中學就讀。

市府教育處指出，明星高中實驗中學預估錄取分數除要5A，還要比+的等第多寡，新竹高中預估分數也要5A、新竹女中為4A1B以上，才比較穩能入取。