從小到大沒補習 他會考拿滿分宜縣榜首

宜蘭縣國華國中校長陳國章（右）稱讚馬詣翔（左）的好表現。（記者江志雄攝）

2018-06-08 13:28

［記者江志雄／宜蘭報導］國中教育會考今天公布成績，宜蘭縣國華國中學生馬詣翔，由於家境因素，從小到大都未補習，照樣拿下滿分，成為全縣榜首，他未來想當老師，希望協助弱勢孩子透過教育翻轉人生。

今年國中教育會考，馬詣翔是宜蘭縣「唯二」的滿分考生，他的父親當建築工人，母親為家庭主婦，家境不算好，姊姊就讀彰師大，他想讀國立羅東高中，之後力拚台師大，當個老師作育英才。

馬詣翔雖然沒補習，在校成績仍名列前茅，上課時全神貫注，先熟讀教科書，再向同學借用課外講義、二手參考書，並上網瀏覽免費教學影片，假日在家溫書，複習前一週所上課程，一點一滴累積實力，終於在國中教育會考揮出「全壘打」佳績。

馬詣翔跟同學間經常討論國內低薪問題，很多人打算大學畢業後出國打天下，馬詣翔不為所動，想根留台灣，對於弱勢學生處境，他感同身受，體認到教育是改變命運重要管道，希望成為稱職老師，幫助孩子向學，為國家培育更多優質下一代。

國華國中校長陳國章說，馬詣翔基於家境考量沒有補習，經由多元學習管道一步一腳印，國中教育會考考取滿分，相當難能可貴，卻不讓人意外。

相關影音