會考寫作「我們這個世代」 半數提到手機和網路

國中教育會考今寄成績單，台師大心測中心副主任曾芬蘭（右二）說明，今年會考結果顯示，精熟級人數增加、待加強人數減少，國中生的學力往正面方向走。（記者林曉雲攝）

2018-06-08 10:59

3.6萬人未達基礎級 3295人掛零

〔記者林曉雲／台北報導〕全國23萬多名考生參與的國中教育會考今寄發成績單，台師大心測中心統計，107年會考寫作測驗題目是「我們這個世代」，8成考生均達標，但有3萬6376名考生（不含缺考生）寫作測驗未達基礎級4級分，甚至有3295人寫作抱蛋。

也有2327名考生寫作精彩優秀，拿到滿分6級分，其中5篇被推薦為範本，有考生以手機、網路及自拍棒述說「邁開大步，自信地讓陽光照亮我們，帶著熱情以及認識世界的勇氣，迫不及待地想被世界看見。我們，是生在二十一世紀的一群少男少女。」但也有考生破題就寫「這是個繽紛多彩，卻將黑暗無光的時代。」但文末以「只有我們這個世代，能試圖挽救，試圖改變，試圖扭轉…我們這個世代，將是負擔最沈重的世代…」。

8成達標 2327名考生拿滿級分

國中教育會考成績分為精熟、基礎及待加強共7級，台師大心測中心副主任曾芬蘭說明，今年國文的待加強人數比率與去年相似、稍降低1.4％，而寫作測驗部分，有8成以上學生都能達到基礎等級，顯示國中生寫作能力表現穩定。

台灣師範大學教授李清筠表示，有話可說，學生誠實書寫，環繞著高科技世代，是快速變化世代、方便世代，一半學生都書寫到「手機和網路」。以編號27的作文為例，一開始就點明，先寫數位化時代讓生活繽紛多彩，包括人生態度改變，用知識和媒體不斷探索陌生世界如愛情和學習，再述及自己現在是會考生，未來會面對大學和研究所的考試，有真實深切描摹，大家都說這世代很幸福，但真的幸福嗎？反思數位化帶來的宅世代，擔憂AI搶掉他們未來的工作，人們是否更自私自利而有少子化問題，述說未來要承擔的重擔，透過動腦有所突破，誠懇不炫技，但脈絡清楚，文字平實也可拿6級分。

第53篇作文的筆觸活潑，畫面很強，一讀就會被吸引，是小女生的筆觸，用手機寫出兩個面向：小如自拍上傳，完美面貌讓別人按讚，瞞著父母去買彩妝讓自己更美，活靈活現，大如墨西哥大地震、習近平稱川普為我的朋友等等，既希望被認同，也希望父母撥除迷霧，結尾以如果重拍少女時代，出現偶像將不會是劉德華，很可愛的一篇文章。

第25篇作文也是女性視野，但有批判力，反思瘦真的好嗎？提出批判方法很特別，瘦是褒，胖是貶，但這個世代不是要翻轉？為何卻無法翻轉胖瘦？再回到自己「不夠瘦」，深刻寫出面對別人目光，心情描摩細膩，批判也可寫的有溫度。

第21篇作文寫校園霸凌，從霸凌新聞寫到身邊目睹的霸凌事件，描摩自己害怕畏懼，被霸凌的無助，閱者看了都心痛，再從馬拉拉獲得鼓勵，決定要去告發，並感受到大部分人的沈默，有意做某種程度的改變。

第5篇最有文學手法，落筆揭露是快世代，誰都不想成為慢走的烏龜，透過細寫阿公的手作飾品，強調慢的可貴，規格化沒有靈魂，再回到阿公的話「藝術是時間淬鍊出來的，有靈魂，有阿公的溫度…」最後以「兔子跑得快，但烏龜未必走得差。」國中生寫出如此的文章很動人。