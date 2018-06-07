高雄鳳梨今年前5月外銷量比去年同期增4倍創新高

高雄鳳梨外銷搭配一日農夫帶動銷量，今年前5月外銷量創新高。（記者陳文嬋攝）

2018-06-07 23:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局輔導農民拓展鳳梨外銷市場，搭配一日農夫帶動鳳梨銷量，今年截至5月底止，高雄鳳梨外銷1720噸，比去年同期增加4倍，值得一提的是，銷日價格每公斤高達100元，光訂單可達2000公噸，外銷量再創新高。

高市是全國第三大鳳梨產區，種植面積1537公頃，年產量6萬4千噸，以金鑽鳳梨佔8成5為主，每年外銷超過1千噸，主要外銷中國、日本及加拿大，其餘銷往國內批發市場及各式通路。

農業局多年來進軍國際食品展，以「高雄首選」打開國際行銷通路，今年青果社、高雄型農每週穩定出櫃至中國市場，以青果社為例，光是鳳梨外銷訂單可達2000公噸，今年截至5月底止，高雄鳳梨外銷1720噸，比去年同期增加4倍，呈現逐年穩定成長。

值得一提的是，農業局搭配一日農夫夯爆，5年吸引遊客近7萬人，其中國外遊客超過3萬人，以中客2萬人最多，深入高雄農村體驗，認識在地鳳梨產業，搭配另類銷售模式，帶動內外銷量增加。

以金牌農村大樹龍目社區為例，大樹休閒農業區謝坤淞理事長表示，今年已接待30多團遊客，超過1500人採鳳梨，換算每支鳳梨達200元，利潤高又省工；型農鄭蕙玲光5月就帶領300人入田，現場採收搭配宅配銷售，每台斤價格超過60元，連蔭鳳梨、鳳梨果乾也大賣。