國中教育會考 明寄發成績單

中投區國中教育會考成績通知單，今天已寄到主辦的暨大附中。（暨大附中提供）

2018-06-07 21:39

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕107年國中教育會考成績通知單，明天由各考區試務會寄發，雖考生可上網查成績，但中投考區主委張正彥提醒，考生若想複查成績，一定要持該成績通知單才能辦理，且9、10日兩天親自到主辦的暨大附中申請，因此明天要確認有無拿到成績通知單，若無則一樣在9、10日到暨中申請補發。

中投區國中教育會考成績單，今日已寄到主辦學校國立暨大附中，明日由各國中領回，由於明天是週五，有些私立學校住校生會在下午搭車返家，擔任中投區主委的暨大附中校長張正彥，特別提醒所有參加會考的學生，明天要確定有無收到成績通知單，因為要複查成績一定要持成績通知單，親自到中投考區主辦學校暨大附中申請複查。

張正彥也說，要複查成績的考生，9日和10日上午9時到下午4時，須親自或委由家長到暨大附中辦理，記得要檢附複查成績申請表（在簡章的附件中）、身分證或准考證、學生證等證明身分文件、成績通知單正本，以及貼足35元郵票的標準信封1只，並現場繳交複查費用每科50元。

另外，若沒有收到成績通知單者，同樣是在9日和10日上午9時到下午4時，親自到暨大附中申請補發。