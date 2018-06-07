西螺鎮廣福宮國寶級文物豐富 雲縣府指定「縣定古蹟」

西螺鎮廣福宮獲雲林縣政府列為縣定古蹟。（記者林國賢攝）

2018-06-07 13:50

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣西螺鎮廣福宮老大媽廟內文物豐富，廟宇建築本身留有陳天乞、郭新林等國寶級剪粘、彩繪作品，獲縣府指定為縣定古蹟，董事長林勝雄表示，廟方將持續考證、搜集文物與相關文化，爭取列為國定古蹟。

林勝雄表示，廣福宮創建已近300年，是西螺地區主要信仰中心之一，廟內除珍藏眾多珍貴文物外，廟宇建築留有許多大師級剪粘、彩繪、石刻、大木作品，且保存完善，本身就是民間藝術殿堂。

林勝雄說，據廟宇珍藏「廣福宮總抄簿」記載，該廟在1936籌劃整建工程，請來當代最有名唐山（中國）師父及台灣中南部建築、雕刻、剪粘、砌作好手共同完成廟宇重建工程，現在還保存王慈其、郭新林彩繪，陳天乞剪粘作品，常有學者專家或相關領域工作者來研究取經。

另外，廟宇還有罕見「樑籤」、清朝時期最大的石香爐、由官方赴湄洲祖廟迎回的媽祖神像、百年黑心石製作神轎等文物，歡迎全國民眾來廣福宮欣賞文物，體驗文化。

廣福宮總幹事林煜喆表示，廟宇是先民墾台信仰中心，常常也代表著地方發展歷史與文化，廣福宮仍在積極尋覓流失的古文物，考究歷史沿革，讓地方文化更完整，並爭取文化部列為國定古蹟。