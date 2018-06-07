台灣每年路跑丟棄免洗杯 推疊出394座101大樓高度

路跑示意圖。（資料照）

2018-06-07 12:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕路跑活動常吸引許多民眾，但活動的贈品、補給站使用的免洗杯，卻造成環境極大負擔！去年全台共舉辦784場路跑，根據綠色和平組織推估，以每場至少4000至5000人參與，整年總共使用400萬個免洗杯，堆疊起來相當於394座101大樓的高度。

綠色和平指出，不只有大量免洗杯使用的問題，每場馬拉松都會發放紀念品，最常見的就是紀念衫，推估下來每年發放出的紀念衫大約有300萬件，且使用300萬個塑膠袋包裝，而紀念衫通常由合成纖維組成，已經有多項科學研究證實合成纖維洗滌後產生的微塑膠對海洋及生態有危害威脅，這些一次性塑膠產品無形中破壞了環境的永續健康。

綠色和平並針對曾參與路跑賽事的民眾進行調查，有近8成參與者，注意到賽事產生的拋棄式製品對環境產生的影響，前3名分別是免洗杯、寶特瓶、補給品包裝等，而超過7成民眾願意因此自備水杯；至於在紀念衫發放上，民眾瞭解危害資訊後，有高達9成7民眾支持主辦方停止發放或者自行選配方式，顯示民眾環保意識抬頭。

此外，高達9成以上民眾表示，願意支持將環保理念納入賽事規劃的路跑活動，超過8成5民眾若是政府或企業主辦環保的路跑賽事，有助於提升其形象。台灣極具指標意義的「台北國際馬拉松」主辦單位台北市政府今也表示，將於今年底的賽事中實行多項環保措施，包括推廣自備水杯、減少一次性塑膠使用、跑者可自主選擇是否領取紀念衫等。