獨家》慈心華德福高中爆私刻關防 畢業證書變偽造文書

2018-06-07 00:25

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣公辦民營實驗教育學校再爆爭議！冬山鄉縣立慈心華德福實驗高中被爆出私刻關防章，供位於蘇澳的高中分部使用，縣府教育處調查後，除要求校方懲處相關人員，追回700多件偽造文書，並函文政風單位議處；政風處表示，華德福確實涉嫌偽造文書，已建議移送偵辦；校方說，已向地檢署自首。

繼頭城鎮人文國中小爆發收費爭議遭縣府解約後，宜蘭縣的公辦民營實驗教育學校在爆爭議！冬山鄉慈心華德福實驗高中，疑似於2014年蘇澳高中部校區設立時，為了行政程序方便，在高中校區私刻關防章，未依法向中央印製廠申請，教育處獲報後展開調查，根據上週五完成的調查報告指出，華德福私刻關防章的違法行為屬實，且涉及刑責。

教育處指出，縣府已請校方針對相關行政人員，依據「宜蘭縣政府所屬學校校長教師及所屬人員獎懲裁量基準」處分，並要求校方追回偽造文件700多份，包含學生畢業證書、考核通知書、領據與契約等，需予以補發及補送，不讓無辜第3者受害，因涉及刑責，也函文請政風單位議處。

教育處強調，學校如需要第2枚關防章，須向中央印製廠申請，依規定不得私刻，未來會加強各校的法律輔導，避免類似案例再度發生。

政風處指出，華德福的確涉及偽造文書罪嫌，已建議教育處，將全案函送地檢署偵辦，了解此案到底是誰授意的，有無影響到他人權益，華德福代表人恐將面臨3年以下有期徒刑的刑責。

慈心華德福校長郭朝清說，當初確實是因為2校區較遠，行政上不便，才會有此事發生，學校已針對相關人員處分，該人員也到地檢署自首，全案已進入司法偵查程序，基於偵查不公開，校方不適合再對外表示任何意見，至於偽造的文書，學校已陸續追回更正。

慈心華德福創校已19年，是宜蘭縣政府委辦的「公辦民營學校」，由人智學教育基金會經營；學校位在冬山鄉，原只有國小、2005年開辦國中、2009創立高中；因班級數增加原校區不敷使用，2014年向蘇澳國中租借閒置教室，讓高中部獨立設校，全校約900名學生，位於蘇澳的校區與冬山的校區距離約6.7公里，如交通順暢，從本校到高中部行車約只要10分鐘。