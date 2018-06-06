玉山舊登山口石碑淪號誌背景 公總出手挽救

玉山舊登山口石碑「新高登山口」隱身民宅間，但外觀保存仍相當良好。（記者劉濱銓攝）

2018-06-06 19:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕海拔3952公尺的玉山，早期登山口並不在園區內的塔塔加，而是位在水里鄉進入信義鄉的交通孔道岔路口，2013年由水里鄉公所整修石碑，惟後來公路總局施設路口號誌時，礙於當地私有地，號誌桿就擋在石碑前，以致淪為紅綠燈的背景，近期公路總局信義工務段前往會勘，決定要微調電桿基座，盼讓石碑重見光明。

玉管處表示，玉山舊登山口石碑名為「新高登山口」，「新高山」為玉山的舊名，因高度比日本的富士山還高而得名，日人撤退才改稱玉山，石碑則從日治時期留存至今，2013年則由公所進行環境整修，外觀保存良好。

早期攀登玉山都必須從水里鄉，或是阿里山這2處入口進入，當時從水里端入山，必須搭車沿著郡大林道前往觀高，再登上玉山，花費的時間多2天，現在則只要驅車前往塔塔加就能入山，兩者花費的時間與精力，差距甚大。

針對登山口石碑遭擋住，信義工務段表示，近日已完成會勘，將把現有紅綠燈桿位置微調，把基座往信義鄉方向移動，藉此讓石碑門面能更開闊，日後從路口經過的用路人，就能更輕易的看見早期的登山口石碑原貌，緬懷玉山登山歷史。