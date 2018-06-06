雲嘉推觀光！端出「艱苦人ㄟ午餐」 有烏魚子、鰻魚…

「艱苦人ㄟ三鮮湯」裡面有虱目魚、文蛤及肉絲，味道鮮美。（記者黃淑莉攝）

2018-06-06 16:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為推廣雲、嘉沿海觀光，雲嘉南濱海國家風景區管理處與口湖遊客中心推出「艱苦人ㄟ午餐」，但食材有鰻魚、烏魚子、馬蹄蛤、牡蠣等在地特產，10日發表會開放報名，80位名額秒殺。

口湖遊客中心經理蔡云珊說，因為這些創意料理的食材都是當地農漁民在烈日下「戰」整天才收成，回家也隨手煮來吃，所以取名「艱苦人ㄟ午餐」，主要目的是為推廣在地食材。

例如炒米粉用到米粉是在地30年店家生產，加上在地蝦干、龍鬚菜；三鮮湯裡面有虱目魚、文蛤加一些肉絲，湯口鮮甜不用加任何調味料；艱苦人的點心「烏魚子」主要是烏魚子切薄片搭配小黃瓜、鮮蔬。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能指出，這次結合地方食材有烏魚子、文蛤、鰻魚、虱目魚、牡蠣、龍鬚菜等做出神奇料理，將於10日下午5點半在口湖遊客中心以「仲夏湖畔音樂饗宴」方式發表，當天食材達人也會分享生產食材的故事。

徐振能表示，發表會結束後，有興趣的遊客可以向口湖遊客中心預約，除了品嘗「艱苦人ㄟ午餐」，還可以參加創意小旅行，參觀海角祕境椬梧滯洪池、成龍濕地賞夕陽等，或是到好蝦冏男社、鰻魚養殖場、馬蹄蛤等生產場域，實際體驗食材的生產或養殖。

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