推動成立台灣惡地國家公園 環團邀小英及歷任總統訪龍崎

黃煥彰表示，全台灣約十萬公頃的惡地形，就屬龍崎牛埔三百多公頃最完整、最漂亮。（記者蔡文居翻攝）

2018-06-05 12:13

〔記者蔡文居／台南報導〕今天6月5日是世界環境日，台南環保、藝術、教育團體聯合在台南公會堂召開記者會，邀請小英總統及歷屆總統與副總統來台南龍崎牛埔欣賞台灣世界級自然地景，推動成立台灣惡地國家公園，不要把垃圾丟在台灣最美麗的地方。

參與的團體包括台南社大、台南教師會、台南教育產業工會、台南環保聯盟、水資源保護聯盟、台灣濕地聯盟、台南荒野保護協會、台南鳥會、台灣藝術進駐交流協會及牛埔里長陳永和。

中華醫事科大副教授黃煥彰表示，全台灣約10萬公頃的惡地形，就屬龍崎牛埔300多公頃最完整、最漂亮。我們呼籲這地方要做為台灣的國家地質公園，與世界各國類似地形相較，這裡絕對具有這條件。

他說，希望小英總統應該親自來看看台灣這塊土地，來發現台灣的價值，而非別人的都是世界級地景，而我們的卻變成掩埋場。「我們深信眼睛看到了，心就會接近世界。小英總統，如果你親眼看見了台灣價值，你的心才能跟世界接軌在一起。」

打造高雄駁二特區的藝術家陳建明則沈痛呼籲，台灣的美景、物種一直在消失中，「不要讓台灣人失去對民進黨的信任，人民對你們的信任已逐崩解。不應再要把垃圾丟在台灣最美麗的地方。」讓美麗的地景及人才留在台灣，而非推往中國受人統治，只要這塊地保留下來，民間有能力以1年的時間提出規劃。

環團聲明如下：

厚達4000公尺的泥岩層，代表了台南、高雄地區在古代是深達數千公尺的深海，歷經滄海桑田，終於上升成為陸地，再經海進、海退、河川沉積和沖蝕、風化，終於造就這片崢嶸突兀的惡地景觀。而位於台南市龍崎龍崎炸藥工廠廠區地景之豐富更勝於燕巢、田寮之地，龍崎的地形景觀具有如下特性：

1.未經破壞具完整性與連慣性的環繞基地的視覺效果。

2.泥岩層中夾帶砂岩造成的特殊景觀，見證了地層變動與造山運動過程的重要自然歷史，值得列為自然環境特殊景觀保存地區。

3.惡地形景觀即位於道路與廠區的旁邊，具可親近性與觀察性。

4.若與龍崎炸藥工廠工業遺址結合，更可豐富廠區資產內容的多樣性。

5.泥岩惡地是台灣自然演化史的縮影。

全世界大部分的惡地都被劃定為保護區、國家公園或自然文化遺產並成為一大觀光熱點的同時，台灣是否應該思考如何針對龍崎這獨特之泥岩惡地，進行相關規劃與保護呢？我國《文化資產保存法》及其施行細則中，規定具有特殊地形、地質意義之地區為自然文化景觀之一部分，得依法劃設為「自然保留區」加以保護。

在世界環境日的今天，我們共同邀請歷屆之總統與副總統，能撥空前來關心與了解位於龍崎牛埔里的世界遺產，共同推動台灣的惡地國家公園。