「來泡湯兼養生」 宜蘭不老節、溫泉季今合併舉辦

2018-06-03 16:04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕每年秋天登場的「不老節」，是宜蘭縣旗艦節慶之一，但縣府認為不老節與溫泉季舉辦時間相近，今年規劃將兩項活動「合併」，時間點預定在中秋節前後。宜蘭縣代理縣長陳金德今會勘完溫泉季場地後強調，「今年會是歷年最好的溫泉季！」

秋季、冬季接連登場的不老節及溫泉季，屬宜蘭縣的大型活動，溫泉季每年12月在礁溪鄉登場，不老節則在每年重陽節前後舉辦。不過，因每年溫泉季舉辦時間點，正逢礁溪旅遊旺季，業者對於要抽出人力協辦，多有力不從心。

陳金德坦言，宜蘭冬天多雨，如去年溫泉季期間登場的踩街，就碰到豪雨阻饒，踩街效果並不好，何況冬天礁溪本就很多泡湯客，不需宣傳就有遊客會來，考量天候及業者需求，今年規劃將溫泉季提前，時間訂在中秋節前後，與不老節同時舉辦。

「泡湯絕對不會老」陳金德說，不老節是宜蘭縣大活動，若跟溫泉節合併，一方面鼓勵泡湯養生，另一方面則可藉2大型活動讓礁溪更熱鬧。

另外，以往溫泉季主場地多選在明德訓練班，縣府擬將活動主秀移師到大型飯店林立的礁溪溫泉公園舉辦。陳金德指出，溫泉公園離開省道，可避開礁溪市區的交通壅塞，且街景較為整齊劃一、腹地大，盼透過活動帶動觀光熱潮。

他強調，礁溪是宜蘭的觀光旗艦鄉鎮，若人潮一多，其他鄉鎮也會享受到外溢效益，因此在縣府財政有限狀況下，將集中火力建設礁溪，由礁溪帶動其他鄉鎮繁榮。