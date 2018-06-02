「幸福城市‧小城大戰略」 林智堅赴台灣之友會演講

2018-06-02 22:39

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市長林智堅今受邀出席竹市台灣之友會會員大會，他以「幸福城市‧小城大戰略」為主題，指上任致力向中央爭取逾102億經費，施政三年多與時間賽跑，已有初步成果，竹市共有12項建設獲「國家卓越建設獎」，成為史上最多，他說，「改變已經實現，但未來不會鬆懈」將更努力讓民眾過幸福的生活。

林智堅指出，他以小城大戰略擘劃城市，除向中央爭取經費，也積極開發策略夥伴，與園區在地企業合作，啟動兒童探索館、兒童醫院、竹科X等建設。

交通建設方面，林智堅說，他當議員時曾聽助理抱怨路況太差，因此上任後力推大車站計畫三部曲、路平專案，並爭取台水公司啟動北水南送計畫，中油遷庫更完成居民一甲子期盼，這都是嚴格把關品質的建設。

林智堅說，他不能因財政困難，就停止前進的腳步，除了盤整全市公園，更以親水環境、綠帶城市、人本建設、環保永續為目標，透過27公里「微笑水岸」、4公里新竹之森、進擊的公園，串聯城市藍綠帶。

另外，教育與社福面，林智堅表示，市府已投入逾28億元推動新校園運動，新建兩所小學，翻新17校22棟老舊校舍，並推動友善社福，強化育兒資源，增加幼教補助、托育服務、打造兒童醫院與47個共餐食堂、打造全市2A-3B-11C長照據點擴大服務對象與項目，希望讓新竹市民有感。