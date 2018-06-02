特殊奧運選拔 新北警「火炬跑」為選手打氣

2018-06-02 17:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕107年全國特殊奧林匹克田徑、羽球競賽、2019年夏季世界特殊奧運會儲備訓選手選拔賽今在新北市土城新北高工登場，土城警分局精挑6名陽光員警，與特殊奧運選手們遞聖火及護送會旗進場，象徵國際警察支持的「執法人員火炬跑」精神，持續在台灣發光發熱。

新北高工登場的107年全國特奧田徑、羽球暨2019年夏季世界特殊奧運會儲備訓選手選拔賽大會中，比照國際賽事規格，由土城警方選派6名陽光員警在開幕式時護持特奧運動員，擔任傳遞聖火及護送會旗進場工作，在全場注目下，點燃「特殊奧運希望之火」，揭開精彩序幕。

土城警分局長余昭俊說， 「執法人員火炬跑Law Enforcement Torch Run」為國際警察首長協會（IACP）所支持，以各國執法人員為主體的全球性慈善活動，台灣從1999年首次舉辦至今，舉辦多次執法人員火炬跑活動，向世界傳遞台灣警察們的愛心，這次活動也持續為特奧募款，協助台灣特奧會籌募特奧運動員常年訓練及出國比賽經費；6名火炬跑與護旗官警為廣福所副所長張晉嘉、警員盧增中、黃啟昌、劉晉榮、蔡東儒、張哲豪。

台灣特奧會於1991年向國際特奧會申請成為會員，在國內的組織名稱為「中華民國智障者體育運動協會」。是由一群充滿愛，分屬不同專業領域的志工朋友所組成，伙伴們無私的投入與奉獻，20年來，打下堅實的基礎；為宣揚特奧精神，土城分局巡佐高傳欣也將活動發布「土城分局警聲雲」臉書，讓民眾為特奧會選手喝采。