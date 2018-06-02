上百日人參觀全台唯一扇形車庫 大讚「活古蹟」

彰化市縣定古蹟台鐵扇形車庫是全台唯一且還運作中的車庫。（記者湯世名攝）

2018-06-02 14:55

〔記者湯世名／彰化報導〕邁入第11年的「台日觀光高峰論壇」，今天在彰化市盛大舉辦，交通部觀光局官員引領上百名日人參觀縣定古蹟扇形車庫，其中有多人是鐵道迷，見到這座全台唯一且還在運作中的扇形車庫時都非常驚喜，認為十分罕見且特殊，大讚是：「活古蹟！」直呼不虛此行。

觀光局副局長張錫聰及台灣觀光協會會長葉菊蘭今天帶領日本觀光振興協會會長山口範雄、觀光廳參與本保芳明等上百名日人來到彰化市扇形車庫參觀。

葉菊蘭介紹說，扇形車庫是台灣非常珍貴的資產，在全世界找不到幾座，全台也只有1座，希望觀光客來彰化參觀扇形車庫，能了解台灣鐵道的歷史，也了解台灣對保存古蹟的用心，對過去走過的足跡的珍惜，台日也應加強雙方互訪人數，作到多樣性的旅遊型態，例如鐵道旅遊，正是方興未艾、蓬勃發展的旅遊型態。

日方友人見到這座運作中的扇形車庫都非常驚訝，山口範雄並說，日本有非常多的鐵道迷，他們對於台灣的鐵道非常感興趣，其中台、日的田中站都具有百年歷史，今年日本「信濃鐵道」社長玉木淳率領日方代表來台，與台鐵局在田中火車站簽署姊妹車站締結友好書，兩站締結友好後，相信可以吸引雙方「田中人」互訪，創造商機帶動觀光人潮。

彰化縣府城觀處長馬英傑表示，扇形車庫是彰化縣定古蹟，之前全台共有6座，其中5座已經拆除，現僅存彰化這1座，且現仍在運轉，吸引國內外鐵道迷前來參訪，雖然彰化市鐵路高架，縣府仍極力主張要把扇形車庫保留下來，後續將配合鐵路高架仍以動態方式繼續保存，讓它成為歷史古蹟，繼續活化，成為一個觀光勝地。

彰化市縣定古蹟台鐵扇形車庫是全台唯一且還運作中的車庫。（記者湯世名攝）

台灣觀光協會長葉菊蘭（右2）帶領上百名日人參觀彰化市扇形車庫。（記者湯世名攝）