新北基隆6日起停水20小時以上 影響3萬2000戶

2018-06-02 14:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕自來水公辦理基台二線84公里至85公里1000毫米管線汰換工程，新北市瑞芳、貢寮和基隆的中正、信義和仁愛等區域，從6月6日上午10時起停水20至23小時或水壓降低，影響戶數有3萬2000多戶。

自來水公司第一區管理處指出，基隆市停水時間從6月6日上午10點起至7日上午9點，停水23小時，包括基隆市中正區的砂子里、長潭里、八斗里、碧砂里、海濱里、正濱里、新富里、新豐里、和憲里、社寮里、平寮里；信義區的孝岡里、孝深里、孝忠里、孝德里、孝賢里（皆含各巷弄）將停水，此外，基隆市中正區的中正里、中濱里，仁愛區的花崗里、林泉里、水錦里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里水壓會降低，受影響戶數共2萬5822戶。

新北市停水時間則是6月6日上午10點到7日上午6點，停水20小時。停水區域包括新北市瑞芳區的鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里、福住里、崇文里、基山里、頌德里、永慶里、新山里、銅山里、石山里、瓜山里；新北市貢寮區，停水戶數7000戶。

自來水公司提醒用戶提早儲水備用，同時會設置臨時加水站，在點在瑞芳區建基新村24號前（原住民部落）、海濱路77之10號（濱里辦公室前）、瑞濱路93號旁（瑞濱國小附近）、貢寮國小及澳底大廟。

本次停水期間因重大事故需緊急用水，請連絡基隆服務所2425-2103、貢雙營運所2494-1800、瑞芳營運所2497-2006。