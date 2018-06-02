阿勃勒及大花紫薇盛開 台中街頭熱帶風情畫

阿勃勒到了夏天，樹上就會垂吊著一串串如黃金打造的風鈴，隨著每一串花的綻放，樹葉會越來越少，最後掛滿整樹美麗的花。（記者黃鐘山攝）

2018-06-02 13:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕炎炎夏日，也是阿勃勒及大花紫薇盛開的時刻，繽紛的顏色，讓水泥叢林頓時熱鬧起來。市府建設局說，這兩樹種是台中常用的景觀樹木，阿勃勒在南屯、北屯、西區及南區較多，大花紫薇分布於環中路四段、台灣大道光明路橋、新建國市場周邊。

建設局說，阿勃勒花期於每年5月到6月前後，一串串金黃色的小花掛在枝頭，伴隨微風搖曳，因此有「黃金雨」美名；大花紫薇花期於每年6月至8月前後，美豔的紫色花朵引人注目，特別的是還會「變妝」，早上花瓣初開的時候是鮮紫色，中午變成玫瑰紅色，到了傍晚轉變為紫色。

正值花季的阿勃勒及大花紫薇，常作為台中市景觀樹木，阿勃勒散布於南屯區龍富路一段（與環中路三段平行）、西區梅川園道（民權路至自立街）、南區興大園道，以及北屯區旱溪東西路；大花紫薇則座落於環中路四段、台灣大道光明路橋周邊、新建國市場周邊。

建設局長黃玉霖表示，為營造台中花園城市意象，市府積極維護市容，讓公園及道路景觀都有美麗花景，歡迎民眾把握花期踴躍欣賞。