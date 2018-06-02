最後一段！西濱白沙屯至通霄今晚通車 媽祖巡行祈福

白沙屯媽祖婆網站空拍三媽賜福畫面。（白沙屯媽祖婆網站提供）

2018-06-02 13:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄地區民眾期盼已久的西濱快速公路白沙屯至通霄段銜接通車，終於於今天舉辦通車典禮，將於今晚6點開放通車，打通苗栗縣境內溪濱路段唯一未通車路段，讓地方居民欣喜不已。白沙屯拱天宮三媽也巡行祈福，護佑平安。

白沙屯拱天宮三媽今天巡行為西濱白沙屯至通霄段通車巡行賜福，不少信眾也一路隨行，跟隨媽祖婆足跡，期盼媽祖婆能護佑地方安全。

義工組織白沙屯媽祖婆網站也利用空拍機拍下拱天宮三媽巡行賜福畫面，最後三媽返回拱天宮，讓不少信眾都相當感動。信眾也說「有三媽賜福，未來會更平安」。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處指出，工程設計為北起西濱快速公路與台1線白沙屯匯流處，之後跨越台1線後往東穿過通霄鎮丘陵地區，然後至通霄新埔秋茂園再次跨越台1線及海線鐵路，最後沿通霄海邊沿線銜接西濱快速公路通霄交流道。

西濱快速公路苗栗白沙屯交流道至通霄交流道工程全長約9.5公里，總經費55.3億元，主線採雙向各2車道配置，沿線設置白沙屯、新埔及通霄等三處交流道。

由於西濱快速公路苗栗縣境內路段於11年前年完工通車後，僅剩白沙屯至通霄路段尚未貫通，用路人只能利用台1線銜接，無法達到省道、快速道路分流目的，居民長期反映能夠盡早完成白沙屯段至通霄段銜接工程，最後公路總局於2015年2月開工，歷經4年2個月終於完工。