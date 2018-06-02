獨木舟「搶灘」小琉球5潮間帶 遊客當心挨罰3萬

屏東縣政府本週公告「小琉球自然人文生態景觀區」潮間帶管制事項，違規不聽勸，導覽員最重可吊銷證照，遊客最高可罰3萬元。（記者陳彥廷攝）

2018-06-02 00:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東琉球鄉島上5個潮間帶，於2015年由交通部及屏東縣政府會銜公告成立「自然人文生態景觀區」，不過，管制法令分散，不管外地還是在地人都不清楚規則，屢屢與制止的管制員發生火爆爭吵，屏東縣政府本週明訂「潮間帶管制事項」並公告在漁埕尾、杉福潮間帶入口，若違規不聽勸，導覽員最重可吊銷證照，遊客最高可罰3萬元。

守護「自然人文生態景觀區」

小琉球的漁埕尾、杉福及多仔坪、蛤板灣、龍蝦洞5個潮間帶被劃為「自然人文生態景觀區」，目前在杉福及漁塭尾設有管制人員駐站，規範同一時間內杉福最多300人、漁埕尾最多500人入內，而且只能從管制站進入，從海域「搶灘」則屬違規。

「不分在地或外地都曾發生磨擦」，琉球鄉公所去年開始接手管制站後，遊客入內隨意騷擾生物，有的導覽員也不制止，還有浮潛客從杉福「搶灘」，甚至有人翻牆進入，遊客、導覽員及管制人員為此常發生爭吵；在外等出火氣的遊客常常抱怨，「為什麼他可以我不行」，遊客、導覽員和管制人員間，甚至大聲叫罵爭吵。

「最扯的就屬『搶灘』！」明明是全台離島首個、全台營運至今最有管理規模的自然人文生態景觀區，不過，除了今年清明連假，有潛水教練帶潛客想經杉福潮間帶下水，管制員制止時，兩造差點發生衝突；近來獨木舟運動夯，上月發生獨木舟疑似划過台灣海峽後，竟繞路到杉福上岸「搶攤」情事，全屬違規，但因法規分散未整合，公所盼縣府能明訂規則，管制人員制止更有法源，警方或海巡人員也都能強力執法。

縣府海洋及漁業管理所依發展觀光條例明確訂出公告管制事項，官員說，為讓管理員有依據，匯整源自各母法的法條，潮間帶於退潮時間才能讓遊客進入，而且得在合格導覽員帶領下現場申請，人潮達到時段上限時，外部遊客就得等待，而且必須團進團出，若擅自進入，最重可罰3萬元。

導覽員違規最重吊銷證照

官員指出，至於導覽員部分，為塑造專業形象，除了配戴服務證，每團最多30人，且不能代簽，若違反管理辦法，最重將撤除證照。

「樂觀看待踏出管制的第一步！」小琉球自然人文生態觀光協會理事長陳文玉指出，以往管制事項不明確，遊客、導覽員及管制員3方確實都有無所適從的問題，建議續訂規範細部行為樣態的「作業要點」，協會導覽人員在第一線導覽時更能直接宣導，透過機會教育實踐環境教育。