穿拖鞋打籃球的孩子 感恩送鞋叔叔的信讓人鼻酸

2018-06-01 21:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉蒜頭國小小六學生黃翊嘉，喜愛打籃球，但他的家境弱勢，只能穿著拖鞋打球，總是把鞋子打壞；企業家吳岱錡等今天送給鄉內20個弱勢孩子名牌球鞋，黃翊嘉寫下感恩小卡謝謝企業家叔叔，他的夢想是打進美國NBA，「我會帶著這雙球鞋，向你們揮手」，信件內容讓人感動鼻酸。

眾智光電科技公司董事長吳岱錡長期關心六腳鄉弱勢學生，今年發起偏鄉送暖愛心接力贈鞋關懷活動，贈送六嘉國中及蒜頭國小弱勢學生名牌球鞋，今天他和台積電市場行銷處資深經理林建良到六嘉國中關心孩子；吳岱錡說，捐錢很簡單，但社會欠缺的是持續關心及提供孩子確實需要的資源，因此和友人凱基證券法律事務部副總經理周瑤敏及林建良等一同捐贈球鞋，希望這個起點能引起共鳴，讓更多在地企業加入。

六嘉國中校長柯志明說，校內有些從小到大幾乎沒穿過好鞋子的弱勢學生，這次由學生們自行挑選球鞋樣式，收到新鞋子，孩子們都很開心；蒜頭國小校長許瑞陽說，校內多數學生來自隔代教養、新住民家庭，收到難得的名牌新鞋，孩子們相當開心，並回贈感恩小卡。

熱愛籃球的黃翊嘉因為家裡沒錢買鞋總穿著拖鞋打球，打幾場就壞掉，擁有新球鞋讓他打球時更舒服，他夢想打進美國NBA，「我將會用你這雙鞋子打進去」，感謝企業家叔叔的愛心，「你們以後會在電視看到我，帶著這雙鞋向你們揮手」。