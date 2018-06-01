相隔7年再見林書豪 彰化人大讚：人變帥中文變溜

林書豪睽違彰化家鄉7年，今天第二次回家鄉投入公益活動。（記者張聰秋攝）

2018-06-01 21:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕「彰化是我的根！」NBA職籃球星林書豪睽違彰化縣7年，今天第二次回到家鄉，與學生們打球、傳承經驗，不但學生為之瘋狂，就連不少彰化人也風聞追逐，許多人親身感受到這位美國哈佛大學畢業的高材生風采，學習能力超強，7年未見，這次再見到，人變得更帥又謙虛，更能說出一口流利的中文，很有親切感！

林書豪的弟弟林書緯在台灣SBL超級籃球聯賽打球，兄弟倆今天一起南下彰化老家，出席「傳好球回彰化」公益活動，有民眾和不少媒體記者，7年前採訪過林書豪在埔鹽鄉一所國小教學童打球，對林書豪留下深刻印象。

當年，林書豪尚未成名，不擅於用中文表達意思，多數都用英文，再經由翻譯傳達，這回徹底不同，全程幾乎都用中文和民眾、學生交流，就連有學生用英文提問問題，他誇讚對方英文能力很棒，反而請學生用中文提問，他以中文回答。

也有民眾說，林書豪給人很陽光的感覺，歲月增長沒有寫在臉上，7年了變得更成熟更帥。林書豪則說，彰化是他爸爸的出生地，更是他的根，希望下次再回來，不會是7年之後，而是年年都能回來！

2011年，林書豪還未爆紅，首度回到彰化縣指導小朋友打球，中華民國籃球協會理事長的彰化議長謝典霖透露，當年，林書豪簽名球義賣加各界捐款共募得150萬元，幫助芳苑鄉新寶教會助弱勢；這回，林書豪成名了，現場他沒有在籃球上簽名，捐了100顆籃球給3所學校，彰化高中、溪湖國中籃球隊以及三民國小。

林書豪教學生打球全程幾乎都用中文解說，給人親切感。（記者張聰秋攝）