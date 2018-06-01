投資4億！全台最大漁電共生室內養殖場今啟用

全國最大漁電共生室內白蝦養殖場在台南學甲，不僅養蝦也利用屋頂太陽能發電。（記者楊金城攝）

2018-06-01 20:11

〔記者楊金城／台南報導〕天王能源科技投資4億元，在台南學甲筏子頭興建首座全國最大漁電共生室內白蝦養殖場今天啟用，不僅養白蝦，屋頂太陽能板每年發電至少367萬度，開創「漁電共生」的新商業經營模式。

行政院長賴清德、台南市代理市長李孟諺、農委會主委林聰賢、立委黃偉哲、葉宜津等人應邀為漁電共生室內白蝦養殖場剪綵啟用，期許推廣漁電共生模式，共創農業與綠能雙贏。

賴清德祝福說，希望養殖場未來白蝦期期豐收，發電日日滿載；他也強調2025非核家園的目標不會跳票，可以實現，就是用再生能源取代核能發電，目前並推動「綠能屋頂」新政策，全民屋頂都可用來發電。

天王能源科技董事長王惠瑩說，室內養殖場面積2.3公頃，不僅年產白蝦100公噸，年產值5000萬元，養殖場屋頂且用來種電，太陽能發電設備總裝置容量達2.86MW，每年發電至少367萬度，可減少1910公噸碳排放，相當於6座台南公園減碳量，讓太陽光電發電效益成為養殖經營附加價值。

王惠瑩說，今年天王能源科技將再投資興建第2座漁電共生室內養殖場，外國也有廠商來洽談整廠輸出。

李孟諺說，台南市已有4000多件申請裝置太陽能光電，裝置容量有454MW，相當2座曾文水庫發電量，全市太陽光電總裝置容量1G目標應很快達成。