名嘴疑柯P影片點閱人次是假的 網友：看妹不行嗎？

柯文哲日前就在IG上貼出跟高中女生互動的影片，至今已經吸引近65萬人次觀看。（資料照）

2018-06-01 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路世代來臨，許多政治人物都開始經營社群網站。台北市長柯文哲日前就在IG上貼出跟高中女生互動的影片，很快就吸引近35萬人次觀看。有名嘴就質疑「我們都懷疑這個流量到底真的假的。」，卻反遭網友大酸跟不上時代。

吳國棟日前在《三立》政論節目上表示，柯文哲之前去看一些高中女學生，網路流量竟有35萬人。他質疑一個市長去高中學校看這些高中生，居然網路流量有35萬人次「我們都懷疑這個流量到底真的假的。」

不過吳國棟也提到，朱學恆講說這有可能是真的，因為裡面因素很多，「但是我們再想，這個就是話語權，他（柯文哲）在搶這種東西。」不過事實是柯文哲根本沒去高中看學生，而是有一群新莊高中學生到市議會參訪，碰巧遇到要前往備詢的柯文哲。

許多網友看到吳國棟質疑IG流量後都熱烈討論，「柯文哲一句王八蛋都能48萬按讚，35萬算什麼？」、「35萬我相信是真的，光有高中妹我就想看了。」、「看妹不行嗎？」也有不少人批評，「老人不會用IG。」、「老人跟不上時代。」

吳國棟懷疑柯文哲IG流量。（圖擷自《三立》）

吳國棟說，「我們都懷疑這個流量到底真的假的。」（圖擷自《三立》）