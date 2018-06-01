南投缺醫學中心？ 竹山秀傳院長：缺的是醫生

竹山秀傳醫院增設新式磁振造影設備，南投縣長林明溱（右）特別出席剪綵。（記者劉濱銓攝）

2018-06-01 14:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕「南投缺醫學中心」、「為何南投沒有醫學中心」，近來在南投縣議會引發熱烈討論，南投竹山鎮的社區醫院竹山秀傳醫院院長謝輝龍就直言，南投不缺醫學中心，缺的是醫生，像該院因醫療人才不足，病床數從400多床，掉到現在不到300床，就是因沒有足夠醫生能撐起那麼多的病床。

竹山秀傳醫院今為院內的磁振造影（MRI）設備舉行揭幕儀式，縣長林明溱、衛生局長黃昭郎，以及院長謝輝龍都出席剪綵，謝輝龍說，過去院內舊式0.2T的MRI，在替病人檢查較為耗時，且清晰度不夠，甚至有些臟器還會檢查不到，以至於必須轉診到大醫院，現在有新購入1.5T的MRI，檢查時間縮短，檢查項目更多元，從頭到腳，深入臟器都能照得到，且影像解析度高，可望讓地方民眾獲得更完善的醫療照顧。

建議醫學中心總醫師 至偏鄉服務2年

謝輝龍也直言，近來各界討論為何南投沒有醫學中心，但問題的核心在於，沒有足夠的醫生可以補足現有醫院的缺口，像該院腸胃科醫師不足，無法全天候隨時為病人服務，以致有時必須轉診到外地醫院，增加病人與家屬的困擾，建議中央應讓醫學中心的醫生結束總醫師歷練後，就到偏鄉醫院服務2年，之後就能回院擔任主治醫師，藉此改善偏鄉醫生不足，也能增加醫生歷練，促進城鄉間的醫療交流。

縣長林明溱則感謝院方斥資3000萬元提升醫療設備，改善既有設備不足之處，讓診療與檢查能更精確有效率，造福周邊鄉鎮有相關檢查需求的鄉親。