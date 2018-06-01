「花蓮加油！」旅客留信又夾錢 PS.你們值得更高房價

旅客退房臨走前留給女主人一封信，還偷偷夾帶1000元，信末「PS.你們值得更高房價。」讓業者看了相當感動，大呼「這份溫暖遠比金錢還貴重！」 （記者王峻祺攝）

2018-06-01 13:16

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮206地震後，旅遊觀光業蕭條，災後退房率高達9成，業者只能低價促銷，但有名入住七星潭民宿的台灣旅客「揪甘心」，退房臨走前留給女主人一封信，還偷偷夾帶1000元，信末一句「PS.你們值得更高房價。」讓業者看了鼻酸感動，大呼「這份溫暖遠比金錢還貴重！」

花蓮民宿住房率震後平日僅約3至4成，假日亦只有5至6成，目前雖持續回溫，但仍不敵往年業績；這家民宿4月下旬接待1名來自新竹、從事醫護工作的女房客，入住雙人房2晚僅收取3000元費用，還附上2日手作早點。

這名在4月28日退房的女房客小雯（匿名），臨走前留給民宿女主人一封信，並在裏頭夾帶1000元，寫道「以如此低廉價格入住，深深感到內疚」，更提及「要不是地震過後、遊客銳減，你們也不必這樣辛苦。」並鼓勵業者「辛苦了！」真心覺得你們值得更好的。

小雯還在信末註明「附上1000元沒有別的意思，純粹覺得你們值得更高的房價」，除頻頻道謝，還祝福震後「花蓮加油」，希望這片土地永遠維持美麗的景象，相信會愈來愈好。

民宿女主人說，民宿經營7年來收過無數卡片，但以紙條手寫並夾帶1000元的溫暖感謝信還是頭一次，印象中的小雯親切、健談及低調，退房當天小雯剛從七星潭海邊散步回來，遞上一盒巧克力後說道「辛苦了！」就直覺這名客人很不一樣。

她說，小雯臨走前，還拿給她一封信，打開信件後才發現裏頭夾著1張千元大鈔，當下閱讀完信的內容真的相當感動，謝謝小雯的鼓勵，也立刻回電，希望能把這1000元匯還，因為「這份溫暖已經收到了」，溫度遠比金錢來的重要，至今仍將這封信收在包包內隨身攜帶。

女主人說，小雯雖委婉拒絕，但仍允諾要將這1000元當作下次入住的訂金，相約再到花蓮玩。震後花蓮依舊安好美麗，全台民眾很有愛心，讓她覺得身為台灣人真的很幸福，也謝謝來自國內外旅客們的鼓勵，熱情源自這份溫度，溫暖將會成為所有花蓮民宿業者進步向前的動力。