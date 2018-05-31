罕見天蜜哈密瓜不止有「哈味」 還有滿滿的蜂蜜味

花壇鄉民周家鵬（左）、周家慶（右）兄弟倆栽培出罕見的「天蜜哈密瓜」。（記者湯世名攝）

2018-05-31 20:50

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉民周家鵬、周家慶兄弟倆1年多前由專家技術指導，以溫室栽培出罕見的「天蜜哈密瓜」，今年適逢採收期，今天受邀前來的鄉長李成濟等人大口咬下，香甜多汁的果肉，散發出濃郁的蜂蜜香氣，殘留在口腔內久久不散，令眾人如痴如醉。

周家鵬說，他的父親把自家農地傳交給他與弟弟周家慶，他們看準花壇鄉氣候溫和、土壤肥沃，1年多前經由專家技術指導，栽種國內罕見的「天蜜哈密瓜」，這種哈密瓜有「瓜中蜂蜜」美稱，成熟瓜體裡面有著甜如蜜般的蜜囊，果香迷人，果肉入口即化，是水果饕客的最愛。

周家慶則說，「天蜜哈密瓜」生性嬌嫩，不易照顧，稍有不慎即易得白粉病，整顆哈密瓜即報銷，由於品質不穩定，國內少有人種植，但他們成功種出四分地面積的「天蜜哈密瓜」，今年適逢採收期，每顆果皮網紋細密，果肉有白色與蜂蜜色，肉厚多、質柔細多汁，甜度最高達17度，且富含蜂蜜香氣，不僅香甜可口，還可供觀賞。

鄉長李成濟表示，周家鵬、周家慶兄弟倆年輕有為，願意返鄉頂著烈日下田耕作，難能可貴，且還成功種出高經濟價值的「天蜜哈密瓜」，栽培技術高超，他們大口咬下時口齒留下濃郁果香與蜂蜜香氣，可說是人間享受，幸福滿滿。