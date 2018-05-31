大學生闖教部遭保護管束 林柏儀：政府與警察濫權暴力

大學生抗議學費恐調漲，到教育部門口抗議，手勾手躺下，被警方用束帶保護管束。（記者吳柏軒攝）

2018-05-31 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕十多所大學107學年擬調漲學雜費2.5％到3.75％，今日上午各校大學生紛紛來到教育部門口抗議，之後甚至突襲翻越鐵門及圍牆，試圖闖入教部，遭警方保護管束，高教工會主任林柏儀對此發文質疑，台灣學生反高學費2、30年了，但這是首次有抗爭者因闖入教育部建築外的中庭廣場而被大規模「上束帶」，他也質疑目前在學生人數逐年減少，稅收也有逐年增加，加上私校退場也應該落實校產歸公的前提下，根本沒有漲學費的必要。

十多所大學107學年擬調漲學雜費2.5％到3.75％，今天為大學調漲學費申請案收件截止日，反教育商品化聯盟與部分大學生上午至教育部門口抗議，教育部官員出面說明時強調無法承諾是否凍漲等，引發部分學生群情激憤，並因此展開突襲，翻越教育部門口鐵閘、圍牆等，在落地窗前坐下，警方上前拉扯、雙方僵持10幾分鐘後，警方進行拉扯壓制，並使用束帶綁住部分學生手腳。

林柏儀今日下午則對此在臉書發文質疑，台灣學生反高學費2、30年了，但這是首次有抗爭者因闖入教育部建築外的中庭廣場而被大規模「上束帶」、全面「強行抬走」，他質疑相較於青年學生願意為了無法負擔的教育費用勇於抗爭，政權卻是仗著警力優勢面對抗爭，明顯是心虛面對問題，他為此譴責政府與警察對待抗爭者的濫權暴力。

林柏儀也分析，台灣經濟逐年持續有成長，稅收也有逐年增加，但學生人數卻是逐年減少，按理來說，每位學生可獲得的政府補助資源能逐年提升。他也主張應採取常態補助的方式，而不是用在莫名且短期的競爭型經費，並指其實根本沒有漲學費的必要。他也提到，若私校退場也能落實校產歸公，台灣才能朝向高教公共化的正常方向發展。