香蕉價崩農委會推5措施 陳吉仲：盼明日批發價逾12元

香蕉價格崩盤，原本應該還是綠色就要採收，卻已經熟到發黃還掛在樹上。（記者黃明堂攝）

2018-05-31 20:41

〔記者吳欣恬／台北報導〕今（31）日台北農產運銷公司香蕉每公斤批發價僅10.7元，創下102年6月以來的新低。農委會除了推出5大因應措施以外，也正研議推出香蕉收入保險，多管齊下，農委會副主委陳吉仲說，希望明日香蕉批發價能達每公斤12元以上。

根據農委會農糧署統計，今年春夏蕉預估收穫面積8642公頃，產量19萬9026公噸，比去年同期略減1%。但根據農糧署的資料，去年蕉苗供應量619萬株，而其中過半數、335萬株是在去年3至5月種下，收成集中在今年4至6月。

農委會副主委陳吉仲指出，農委會若可以處理5000到7000公噸，國內香蕉價格就可以穩定，因此一個月前就展開產銷調節措施，包括透過大通路商促銷4000公噸香蕉、透過各個加工廠處理香蕉加工、由政府以每公斤3元的價格收購特別小或畸形的「格外品」去養豬，加上展售促銷以及輔導外銷共5大措施，預計調節7460公噸。農委會也正在請保險公司針對香蕉開發穩定收入型保單。

陳吉仲指出，香蕉外銷將以每公斤12元以上的價格採購，今年已外自6月8日起，每週台農發外銷1至2個貨櫃、每櫃12公噸的香蕉至中東杜拜，持續10週，共計至少120公噸。