竹縣垃圾再戰！不滿竹北封掩埋場 新豐也派挖土機擋道

新竹縣竹北市公所和新豐鄉公所都調派挖土機，兩輛怪手併排擋住垃圾掩埋場的唯一通道。（記者廖雪茹攝）

2018-05-31 20:11

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市公所、市民代表和里長5月28日以挖土機擋道，封閉新豐、竹北區域垃圾掩埋場；新豐鄉公所事後也調派挖土機，出現兩輛挖土機並排的情況，引發地方議論紛紛。兩公所首長都希望環保局盡快出面協商。

縣府環保局副局長羅仕臣表示，目前竹北市和新豐鄉垃圾，都外運竹市或竹南焚化爐焚化，沒有暫置掩埋場的需求，因此近期不會有垃圾車進場；對於有兩輛挖土機擋道，該局將在近日邀集兩公所溝通，討論如何掩埋場管理的相關事宜。

新豐鄉長徐茂淦表示，由新豐清潔隊管理的掩埋場在清明連假期間遭闖入偷倒，但「睹氣封路，無濟於事」；他說，竹北每日垃圾逾80噸，新豐約25噸，長期共用掩埋場是竹北利多。他建議，掩埋場乾脆就交由環保局全權管理，環保局應盡快邀集兩公所坐下來協商，才能共同解決問題。

竹北市長何淦銘則說，暫以挖土機擋住入口，讓垃圾「只出不進」，是要避免再發生偷倒情事，不希望垃圾量越積越多，影響環境衛生，讓周邊的尚義里住戶受害；地方盼環保局全權接管掩埋場，並盡快設置管制站，訂出一套監控車輛進出的機制，後續再設法去化堆置垃圾。

新豐、竹北垃圾掩埋場出現兩輛挖土機擋道，在地方引發熱議，擔心事態恐愈演愈烈。由於公所清溝的底泥與修剪路樹的枝葉等，無法焚化，封場後這些廢棄物無法進場，公務跟著被迫暫緩執行，地方希望環保局盡快化解窘局。

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