龍潭大池問題頻傳 民眾憂心龍舟賽「變難看」

民眾憂心龍潭大池水位下降、今年報名隊伍又少，恐讓比賽變得難看。（龍潭區公所提供）

2018-05-31 17:40

［記者許倬勛／桃園報導］一年一度的龍舟大賽下月16日至18日在龍潭大池登場，今年賽程從4天縮短為3天，報名隊伍也跟著「縮水」，今天報名截止，龍潭區公所共受理130隊，比去年少約50隊，包括三連霸勁旅八德里也未組隊參賽，加上水位下降，民眾憂心比賽張力不足、熱度恐下降。

龍潭區公所指出，去年龍舟賽雖辦理4天，有202隊報名，參賽隊伍數破歷年紀錄，但預賽行程排得太滿、太密集，加上部份隊伍籌組過程倉促，練習時間不足，賽前下水試划幾次就上場，整體實力相差過於懸殊、紛紛於首輪止步。因此經檢討後決定更改賽程，避免初賽過於緊湊的問題，今年的參賽隊伍數「剛剛好」，屆時比賽精彩可期。

除了報名隊伍數不足，今年因降雨量不足，造成龍潭大池水位下降近50公分，且產生優養化的水質問題，每年都來觀賽的黃先生憂心表示，今年水質、水位狀態都不好，擔心選手會受到影響、難發揮實力。

對此龍潭區公所表示，龍潭大池滿水位約為216公分，往年比賽時均維持180公分，截至今天下午5點止，水位為160公分，但選手下水訓練時均表示能順利划槳、沒有異狀。區公所也說，考量抗旱整體水源調度，水務單位仍在評估開啟戰備水井時程，如下週再無降雨，將注入潔淨水體。