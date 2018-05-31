終於等到要下大雨！石門水庫「一手抗旱，一手防汛」

2018-05-31 14:26

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫集水區30日傍晚終於等到下雨！累積降雨量雖然只有10.3毫米，對水位有小小的幫助，中央氣象局預報從6月1日至3日受梅雨鋒面影響，全台各地皆有機會出現陣雨或雷雨，北部可能出現較大雨勢，目前水庫防洪空間有1億多萬噸，可減低下游受到水患的衝擊，正全力觀察降雨變化，以做好因應。

石門水庫集水區最近3個月的平均降雨量，相較歷年平均降雨量明顯不足，連帶讓水位下跌，加上高溫用水需求增，集水區急需降雨來讓水位止跌，30日傍晚終於天降甘霖，截至31日下午1時，大壩水位226.23公尺，蓄水量7568萬噸，蓄水率38.01％。

水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，石門水庫集水區30日累積平均降雨量10.3毫米，降雨主要集中在巴陵以上的區域，預估可為石門水庫帶來100萬噸的水，對水情幫助不無小補。

邱忠川表示，依據中央氣象局預報，今年的梅雨鋒面已經接近台灣，6月上旬會有明顯降雨，由於時序已進入防汛期（5至11月），當前情勢實為一手抗旱，一手防汛的具體寫照，北水局在抗旱的同時，各項防汛策進作為也全力並進中，先前已將中庄調整池蓄滿，石門水庫蓄洪空間1億3000萬噸，可降低水庫下游水患的侵襲。