大學生抗議漲學費 闖教育部遭保護管束

大學生反對多校擬調漲學雜費，闖進教育部，高喊凍漲訴求。（記者吳柏軒攝）

2018-05-31 12:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕10多所大學107學年擬調漲學雜費2.5％到3.75％，上午各校大學生紛紛來到教育部門口抗議，高喊凍漲訴求，在教部官員出面說明後，因未獲承諾，突襲翻越鐵門及圍牆，試圖闖入教部，遭警方保護管束，後經教部高教司副司長朱俊彰等人承諾2週後與學生開會協調，並不提告，警方則依程序剪開束帶當場放人，但抗議學生仍不滿，高呼「一所都不能漲！我的學費會爆炸！」

今天是大學調漲學費申請案收件截止日，反教育商品化聯盟與部分大學生上午來到教育部門口，抗議已至少有15校擬調漲學雜費，幅度達2.5％到3.75％，漲幅是近5年來最高，且多校說明會匆忙召開、流於形式，無法解答學生質問，卻仍執意送件。

約10多名抗議學生在教部門口高喊：「別說成本漲很大！我的學費會爆炸！」、「審議不黑箱、一所都不能漲！」、「凍漲3年、逐年調降」等訴求，但在教育部官員出面說明，需依規定收件後，無法承諾是否凍漲等，學生因此激動，待官員退回教部內，情緒無處宣洩，因此爆發。

抗議學生部分突襲行動，翻越教育部門口鐵閘、圍牆等，在落地窗前坐下，警方則跟上前與學生發生拉扯，雙方僵持10幾分鐘，學生不斷高喊「凍漲學費」，並彼此勾手坐下，警方則眼見情況失控，開始拉扯壓制，並使用束帶綁住部分學生手腳。

因抗議事件擴大，教育部高教司部分官員也下來，展開協調，高教司副司長朱俊彰表示，不會對學生提告，並協調警方放人；中正一分局則當場對學生說明，因闖入教育部公署，依法執行保護管束，並在學生簽下相關同意書後，帶到教部門外剪開束帶放人。

抗議學生透露，漲學費是學生權益，但教育部相關審議會，卻沒有漲費學校的學生參與，且教部最初不做承諾，而使行動升級，後經教部官員承諾，會跟反教盟學生等召開協調會，但仍希望凍漲學費、增加學生會議參與等訴求能達成。

朱俊彰則說，截至上午9點，有11校提出漲費申請，學雜費審核結果會在6月底出爐，期間會依法組成審議委員會，其中包含家長及學生代表，相關審議也都有辦法規範，如學校需資訊公開等，審議過程也都會檢視各指標，並關照學生訴求等。

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反教育商品化聯盟與各校學生等來到教育部門口，抗議今年多校調漲學雜費。（記者吳柏軒攝）

大學生反對多校擬調漲學雜費，闖進教育部抗議，遭警方保護管束。（記者吳柏軒攝）

反教育商品化聯盟與其他學校大學生抗議107學年有多校要申請調漲學雜費，教育部官員（右）出面說明，目前依法接受學校申請，會針對相關學雜費審議辦法做審核。（記者吳柏軒攝）