女生嚮往當妓女？醫生掀眾怒 作家爆：仇女不是一兩天

朱姓健身教練涉嫌殺害交往兩個月的黃姓女友後分屍，醫生詩人陳克華（見圖）疑似為此在臉書發文議論此事，但文中卻提及「 現在的女生好像很嚮往當妓女」，引發網路抨擊。（圖擷取自陳克華臉書）

2018-05-30 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕新北市朱姓健身教練涉嫌殺害交往兩個月的黃姓女友後分屍，台北的天空作詞者、醫生詩人陳克華今日疑似為此事在臉書發文，文中卻提及「現在的女生好像很嚮往當妓女」，引爆網路抨擊；但陳克華仍持續發文。圖文創作者蕭瑩燈為此怒嗆、揚言刪除臉友；作家楊佳嫻則在臉書發文指出，陳克華仇女「不是一天兩天的事情了，只是近來言論實在太誇張，今日集中爆炸。」

陳克華今日在臉書接連發出，以「現在的女生好像很嚮往當妓女？」以及「今天又遇到肖查某」為題的文章，疑似藉此發文議論健身教練殺害女友分屍一案，由於文中提及「最近門診為什麼那麼多肖查某？也許和最近為什麼那麼多女人被分屍有關⋯⋯，殺人固然不對，但，這背後我們可以進一步追問：是怎樣的一個女人可以令一個男人激動失去理智到萌生殺機？」以及「最近門診這樣的肖查某破麻仔很多，而且有越來越多的趨勢。」

這些過激的言論引發大批網友抨擊，作家朱宥勳對此批評「看到陳克華這種文字而不生氣的人，我是不相信你有什麼文字欣賞能力啦。」蕭瑩燈也為此與陳克華「解除朋友關係」，並指自己「遇到陳克華這兩篇奇文（已刪），我的自信徹底被擊垮，我終於瞭解我並不瞭解這個世界。」

作家楊佳嫻則在臉書發文評論，「一個飽受性別壓迫者卻無法對同時存在的另一種性別壓迫同理，一個能真切且高超地表現鄉土之愛、戳刺社會歧視、抒寫同志背離親緣而又黏連不斷那份曖昧與傷痛的詩人，以極為輕率的語言（天，詩人的本行）公開傳達他粗暴的真心話，在那些屢受各種暴力對待至癲狂至死亡、在日常生活裡磨轉至褪色掉鱗折翼的女人們的背後，重重推了一把。」

據了解，疑似發文後引起強烈爭議，陳克華稍早已將兩篇徵議文章刪除，不過之後又持續在臉書發出「分屍—- 我最害怕神經質的女人。（張愛玲）」、「私刑」、「十字架陰謀」等文，疑似是對先前發出爭議文章做出回應。

陳克華是知名中生代作家，並有諸多筆名，包含田自由、克克、陳業等，代表作有歌詞《台北的天空》、《沉默的母親》、《蝶衣》等，並曾出版「騎鯨少年」等十多本詩集，得過不少文學大獎，寫作領域橫跨散文、小說、劇本和歌詞，也曾擔任《現代詩》主編，並曾撰寫被視為「同志文學」的散文集。陳克華也曾針對副總統呂秀蓮的「愛滋天譴說」等諸多不利同志的言論，投書媒體公開批評。