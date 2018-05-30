全國最長全透水舖面 屏東最爛的路變驕傲

2018-05-30 17:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學主要聯外的科大路，在莫拉克颱風後成為許多救災、清疏等重型車輛通行要道，長期承受重壓造成路面凹陷不平，被當地學生批為「最爛一條路」，去年屏東縣政府花1.59億改善全長6.3公里路段，本月正式完工，成為全國最長且兼顧路面及環境生態的透水路面。

今天縣長潘孟安與縣府團隊前往視察，潘表示，過去屏科大臨近道路逢雨必淹，甚至有同學拿出大型充氣泳具在淹水的馬路上玩耍，為了改善科大路路況，縣府與屏科大團隊合作，進行路面測試，從變位、承載力、透水等各方面找出最適合的路面設計，從大同路至信義路中間路段施作全透水道路，科大路一段、科大北路及學府路路段也一併納入改善，讓科大路將從最爛道路，轉型為當地人最驕傲的一條路！」

潘孟安也指出，目前國內實施全透水舖面的道路並不多，科大路完工後是國內最長的一段全透水舖面，未來路面排水更好也更耐重，縣府已計畫召開國際研討會，發表這一段路的研究與成果。

除了科大路，當地鄉親等了20年的「中林排水改善工程」，也預定在今年年底完工，縣府水利處表示，「中林排水改善工程」除了提升排水渠道通洪能力，也可以作為當地防災避難路線，將把渠道拓寬、施設水防道路，同時配合上游坡地水土保持工程，改善內埔鄉中林村、龍泉村及屏科大等地區往年的淹水問題，整體工程預定年底完工。