連10年締造營收破億 梅子夢工廠長張勝正退休

2018-05-30 16:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕信義鄉農會旗下金雞母梅子夢工廠，自2008年與國片「海角七號」合作，推出「馬拉桑」酒品一炮而紅後，每年梅子夢工廠營收屢屢破億，堪稱全國農會體系中數一數二的獲利標竿，幕後推手除總幹事黃志輝充分授權，關鍵人物首推夢工廠廠長張勝正，而張在農會服務30年後，決定於5月底正式退休，令農會同仁相當不捨。

張勝正於信義鄉農會資歷已30年，擔任梅子夢工廠食品加工與營銷工作長達27年，在農會於921大地震後成立酒莊，成為信義鄉旅遊軸線亮點後，業績漸入佳境，關鍵轉捩點則是2008年與國片「海角七號」合作，憑藉「馬拉桑」打響農會與酒類品牌，之後又與農會同仁陸續打造出多款暢銷酒品，以及充滿話題的梅子加工品，年營收便從2008年前的3、4000萬元水準，一舉躍升成為連10年營收破億的農會金雞母，堪稱全國農會界的著名模範。

張勝正表示，梅子夢工廠是國內農會展售中心的龍頭，感謝過去農會高層授權，讓他與食品廠夥伴一起打拚，所有的成就歸功於大家的努力，其中優秀幹部與年輕新血發揮創意，才能營造出「快樂工作、盡情發揮」的工作環境，進而攜手創造營收紀錄，雖然退休在即，但仍勉勵後進放手去做，未來繼續為農會、農民與消費者提供更好的服務與農特產品。

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