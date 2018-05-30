屏東第一個高中舞蹈班在大同 7月招生

國中生們搶先體驗大同高中嶄新的舞蹈教室。（記者羅欣貞攝）

2018-05-30 16:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一直沒有高中舞蹈班，縣立大同高中在校友會理事長、縣議員蘇義峰多年奔走及縣府支持下，將於107學年度成立舞蹈班，未來縣內舞蹈班畢業的國中生，將可就近升學，不必再遠赴外縣市。

屏東縣立大同高中校長陳三慶表示，今年獲縣府補助經費150萬元整修韻律教室、議員補助款95萬整修表演藝術教室，有了嶄新的硬體設備，新學年起即可招收高一舞蹈班新生。

為讓國中生搶先體驗課程，大同高中近日舉辦「藝起飛舞」舞蹈課程體驗營，有來自潮州國中、明正國中、至正國中、鶴聲國中等25位熱愛舞蹈的學子參加，學校邀請前雲門舞集專案舞者司徒明軒、駱欣雅、翁靜吟等老師進行芭蕾舞、中國舞、現代舞教學，學生們獲益良多，這3位老師也將是大同舞蹈班第1年的師資陣容。

該校舞蹈行政教師曾盈家表示，念舞蹈班不僅可攻專業舞者領域，更可往表演藝術方面發展。而相關藝術產業蓬勃多元，例如：藝術行政、幕後燈光劇場設計、舞蹈治療等等，未來發展方向非常廣闊。

教務主任韓彬彬表示，想就讀舞蹈班同學可報名南區舞蹈班甄選入學，分發進入大同；或是參加大同高中舞蹈班獨招，預定於7月13日報名、7月16日術科考試。