雨來了！午後對流發展旺盛 10縣市大雨特報

各地午後開始有對流發展！氣象局針對嘉義以北及東部山區發布大雨特報。（中央氣象局）

2018-05-30 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕隨著太平洋高壓略為東退，各地午後開始有對流發展！氣象局針對嘉義以北及東部山區發布大雨特報。

中央氣象局在下午2點45分發布大雨特報，氣象局表示受午後對流發展旺盛影響，山區易有短時強降雨，今（30日）南投地區及新北、桃園、新竹、苗栗、台中、雲林、嘉義以及宜蘭、花蓮等山區共10縣市有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。