桃園航空城農地配地上限41％ 鄭文燦：公設比例高

桃園航空城配地比出爐，農地41％、特農區46％，桃園市長鄭文燦說，航空城區域內公共設施比例高，這已經是最高的配地比。（資料照）

2018-05-29 20:51

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦在市長選舉時曾喊出，桃園航空城農地配地45％、特農區50％，如今配地比出爐，農地只有41％、特農區46％。市議員游吾和今天質詢時為民眾請命，希望能提高配地比；對此，市長鄭文燦說，由於航空城區域內公共設施比例高，普通農地配地41％、特農區46％，已經是最高的配地比。

鄭文燦說，都市計畫審議將埤塘保留，位於第三跑道3口埤塘要作水域補償，其他地區埤塘都要保留，維護原有生態。雖然大部分埤塘都是水利會土地，水利會未來將改組為政府機關，其配地將以產專區為主，由政府統一招商；私人埤塘部分，由於土地大都沒有買賣交易紀錄，審議委員認為將私人埤塘整體納入區段徵收較為妥當；因此，普通農地配地比41％已經是上限，由於航空城內公共設施比例非常高，多數居民也非常贊成這個方案。

地政局長陳錫禎說，縣府時代規劃的配地比為農地40％、特農區45％，市長上任後指示提高配地比，精算後農地41％、特農區46％已經是最大配地比，此外，配地比和公共設施比例有關，市府接手後增加許多公共設施，讓整個都市計畫更完整，配地雖然減少，但土地價值會增加。

地政局說，內政部都市計畫委員會已於3月底審議通過航空城都市計畫，其中機場園區（蛋黃區）及附近地區（蛋白區）第1期納入徵收，面積共2598公頃，預計明年底將通過環評，後年第1季完成區段徵收公告、第3季進入實質開發階段。