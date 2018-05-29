斷電片曝光！Gogoro車主被告知 不是電池出問題

Gogoro在國內掛牌已超過5萬輛，最近卻傳出不明原因斷電故障。（資料照）

2018-05-29 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕電動機車「Gogoro」近期頻傳斷電事件，Gogoro表示，未來2週內將全面回收有問題的電池，有車主將斷電影片上傳臉書，並指出，維修時被技師告知是電池座內部有問題，讓網友們驚嘆「好可怕」。

網友將2017年10月26日行車記錄器影片上傳至臉書社團「爆料公社」，從中能看見，當時騎士騎著Gogoro經台北市大直橋往北行駛，電量還逾50%的情況下，整台車竟突然斷電失去動力，重新啟動後，儀表板亦不斷閃爍「GO」字體與故障警示燈。

網友表示，將愛車送原廠處理，被技師通知電池座裡有件名為「冠簧」的消耗品，將其更換後就不會再有斷電情形，但民眾翻出保固條款，並無發現「冠簧」被列為消耗品，僅管愛車沒有再斷電，但Gogoro公司亦無法保證這種情況下不為例。

Gogoro公司今（29）日指出，斷電問題是出在電池中的連接器，目前公司已掌握連接訊號不穩定的電池，估計數量在200顆至300顆，會於14天內將它們全數回收處理，車主只要把電池換掉，就可避免斷電情形，若仍有疑慮，可至Gogoro的服務中心做免費檢測。

許多網友看完影片後，都對此感到相當驚訝，紛紛留言指出「還是吃機油的技術比較純熟」、「看來電動車現在還不太穩」、「嚇死人，如果後車撞上來不就完蛋」、「電動車最環保了，誰敢嘴」、「這在國外廠商早被提告訴訟，此類事件可能被求償鉅額罰款」。

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有車主將Gogoro斷電影片上傳臉書，並指出進廠維修時被技師告知是電池座內部有問題，讓網友們驚嘆「好可怕」。（圖擷取自爆料公社）