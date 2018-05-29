88年6/30前出廠遊覽車 明年12/10強制退場

2018-05-29 16:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為加強大客車安全管理，交通部今日再度預告修正相關法規，限制民國88年6月30日前出廠的大客車，行駛高速、快速公路，時速不得超過90公里；且明年1月起就將只能當作交通車，無法作為遊覽車使用，也不得行駛公路主管機關公告管制的283條禁行及行駛應特別注意路段，明年12月10日強制退場。

15年以上遊覽車 需底盤安檢、車身新造

另，車齡15年以上遊覽車，需經過底盤安全檢修、車身重新打造，才能繼續做為遊覽車使用3年至5年。

近年發生多起重大遊覽車事故，引起社會各界對大客車安全管理重視，交通部陸續修正相關法規，除強制大客車安裝GPS、較遠行程須安排接替駕駛外，今日再度預告修正相關法規。

交通部表示，民國87年正式實施車輛型式認證，在此之前的車輛，雖然出廠領牌時，都符合當年法規，但都未通過傾斜穩定度及大客車車身結構強度等安全檢測。因此，除環保署會推補助加速淘汰老舊車輛外，交通部為顧及民眾乘車安全，這些車輛若未經過底盤、車身檢修，將限制其行駛有危險路段。

今日預告修正法規包含「汽車運輸業管理規則第86條、第86條之3」、「高速公路及快速公路交通管制規則第5條」、「道路交通安全規則第39條之4」。交通部表示，這次增訂的法規當中，要求國內出廠年份屆滿15年遊覽車，若想繼續做為遊覽車使用，需通過合法檢驗廠進行底盤安全檢修、車身重新打造查驗，出具6個月內證明文件，再由車輛安全審驗中心進行審查。若完成底盤檢修、車身重打造，車輛可繼續做為遊覽車使用5年；若只完成底盤檢修，則可再使用3年。

遊覽車因無特定行駛路線，依據旅客行程不同，時常要上山下海到處跑，但目前除定檢之外，沒有任何退場機制。交通部表示，修法完成後，國內遊覽車客運業，需於遊覽車出廠年份屆滿15年的前1年內，辦理車輛安全查驗後，並向公路主管機關申請使用營運登記，以維護該等車輛行駛安全，修法前出廠年份已屆滿15年以上，車輛應於1年內辦理安全查驗，才能繼續做為遊覽車使用，否則只能在固定區域，做短程接送的交通車​。

除要求88年6月30日前出廠的大客車，想做為遊覽車使用需經過相關檢修外，考量行車速度也會影響行車安全，這次修正的高速公路及快速公路交通管制規則第5條，特別要求這些車輛，行駛高、快速公路不得超過時速90公里。