重見天日！台南安定開闢滯洪池 意外出土歷史丁壩

2座歷史遺跡將現地保留，台南市文資處會進一步調查研究，確認其建造年代及正確名稱。（記者萬于甄攝）

2018-05-28 21:43

〔記者萬于甄／台南報導〕台南被譽為文化古都，保留許多早期的歷史文化古蹟，而所謂的古蹟除了一般常見的歷史建物外，連水利工程的丁壩都可能是重要的歷史文化；台南市水利局去年開闢溪尾安定滯洪池時，意外「出土」早期的丁壩，依材質、工法研判應為日治時期打造，後續將作為水利環境教育場地。

丁壩主要用途為強化護岸，使沿岸水流流速減緩，為河川、海岸邊常見的護岸壩堤，不過，台灣目前丁壩多以消波塊、混凝土塊堆砌工法為主，而台南安定蘇厝「出土」的這兩座丁壩，以混凝土A型柱所搭建，在台灣相當罕見。

南市水利局表示，當初施工前，完全不知有丁壩的存在，因為丁壩整個被埋在農田內，後來開工一挖才發現丁壩，該丁壩為混凝土A型柱以圓型光面鋼筋搭建，目前台灣已沒有使用此方法施工，依材質、工法研判，應是早期日治時代的建築技法。

根據安定區公所出版的《安定鄉志》，內容提及日人在治理曾文溪河川工程時，曾在曾文溪興建護岸及5座丁壩，安定蘇厝發現的這2座丁壩，不排除為當時所留下的丁壩。

台南市文化資產管理處則表示，2座歷史遺跡會勘後將現地保留，至於建造年代、確切的遺跡名稱，需再進一步調查資料佐證。

安定蘇厝的2座丁壩長度分別約150公尺及98公尺，佇立在溪尾、安定滯洪池內，雖顯得有些滄桑，卻也充滿歷史時代的記憶，南市水利局已編列相關經費要好好保護這2座丁壩，未來也將成為水利環境教育場地。