豔陽下工作3小時 工人全身抽搐引發熱衰竭

全台持續飆高溫，各大醫院熱傷害掛急診人次增加。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2018-05-28 16:28

〔記者方志賢／高雄報導〕全台持續飆高溫，各大醫院熱傷害掛急診人次增加，高雄市一名100公斤重的水電工，在艷陽下連續工作3小時，因缺水，全身不正常抽搐，緊急送醫，已出現橫紋肌溶解症及熱衰竭，緊急給水2000cc降溫，收治住院4天仍住院中。

高醫大附設醫院急診部主任劉耀華表示，連日高溫，因熱傷害掛急診的民眾有明顯增加，日前一名31歲水電工，在烈日下連續工作3個小時，引起肌肉痙攣，全身不正常抽搐

，緊急送醫救治。

劉耀華說，病患到院時，體溫36.8度，但已出現橫紋肌溶解症及熱衰竭，雖然還未到中暑，仍有致命危險，由於患者體重有上百公斤，在太陽下工作，補充的水分不足才引發熱衰竭，緊急補充水分2000cc降溫，目前仍住院治療中。

高雄市衛生局健康管理科長郭瑩璱表示，因過度暴露於高溫環境，熱量產生超過排除的速度，易造成「熱傷害」。她呼籲民眾多喝白開水、外出選擇適當時間與場所且備妥裝備、注意室內環境，以預防熱傷害。

郭瑩璱說，嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者及過重者都是易遭受高溫熱傷害的對象，需特別注意。