國小學童繪畫賽得獎 領到逾100公分超值「超級獎狀」

林玥廷（左）與吳厚慶獲贈吳炫三作品超值的「超級獎狀」。（記者蘇孟娟攝）

2018-05-28 17:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕好超值的「超級獎狀」！台中教育大學附設實驗小學五年級學童林玥廷挑戰「跟阿三爺爺的對話」兒童繪畫賽，摘下特優榮譽更獲贈知名藝術家吳炫三創作的長逾100公分的50號真品版畫作品，「超級獎狀」超吸睛。

林玥廷出身藝術世家，從小耳濡目染下也喜愛塗鴉，他說，畫畫沒有固定的答案，可以盡情發揮想像力，他每當遇到快樂的事，總會畫畫紀錄心情。

今年國立台灣美術館30年館慶推出「吳炫三回顧展」，展出吳炫三包括油畫、木板畫、水墨、巨型原木雕刻等近300件作品，呈現吳炫三半世紀以來多元的創作面貌。

台中市美術教育學會與台中中區扶輪社推廣美術教育，更鼓勵兒童走進國美館觀賞吳炫三的創作歷程，特地舉辦「與阿三爺爺的對話」兒童繪畫比賽，參賽者先參觀國美館吳炫三作品後，自由發想主題創作，結果林玥廷的創作在三到六年級組中脫穎而出。

林玥廷說，他很喜歡「阿三爺爺」創作用彩鮮豔的風格，當參觀到戶外雕塑作品時也深受震憾，決定結合兩種元素創作，他把吳炫三戶外雕塑畫進作品中，再畫出自己在雕塑前寫生，「阿三爺爺」也坐在身邊創作，想像能跟大師一起創作的開心心情，沒想到脫穎而出。

林玥廷獲三到六年級組唯一特優獎，除一般獎狀外，更獲贈吳炫三真品50號版畫作品一幅，長逾100公分的畫作幾乎跟他一般高，且來自名家之手的50號「超級獎狀」價值不斐，林玥廷領獎時超吸睛。

因為獎品實在太超值，家人開玩笑提出要買新腳踏車跟他換，林玥廷不為所動，他說，希望自己有朝一日也能像「阿三爺爺」成為國際知名畫家，有了「超級獎狀」的鼓勵，他會更努力。

此外，同校的四年級學生吳厚慶則獲得佳作，也有吳炫三小幅版畫作品鼓勵。