一通電話服務到家！ 嘉市綠能服務管理中心啟動

嘉義市「綠能服務管理中心」自6月1日起啟動，提供太陽光電、能源管理系統設置補助、免費節能診斷等諮詢。（記者丁偉杰攝）

2018-05-28 15:17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府為了提供市民更完善的綠能節能服務，今天由市長涂醒哲宣布「綠能服務管理中心」自6月1日起啟動，提供太陽光電、能源管理系統設置補助、免費節能診斷等諮詢，以一通電話服務到家模式，由專業能源管理師為市民服務，專線電話：05-2246060（綠能綠能）。

涂醒哲說，綠能服務管理中心提供全方位能源管理服務，自6月1日起啟動後，即開始受理市民的案件申請，受理對象為該市住家及服務業，申請方式可透過電話或至市府1樓綠能服務管理中心申請。

嘉市環保局長張志誠說，嘉市創全國先例推出住商能源管理師，培訓專業能源管理師，透過實際到場訪視，檢視診斷住家或店家用電使用狀況，提供節電改善方案及太陽光電設置可行性評估，並協助申請相關節電補助或提供節電參考資訊，以量身評估方式，提供住商用電改善服務。

張志誠指出，今年度經濟部依服務業用電比例補助各縣市政府推動服務業汰換老舊耗能設備，嘉市獲補助經額約2050萬元，另為照顧一般住家，嘉市也額外爭取200萬元對家戶進行補助，讓嘉市補助對象擴大至家戶及服務業。

而補助節能設備包含汰換耗能無風管空調機（冷氣機）、老舊燈具、室內停車場智慧照明、新增能源管理系統及首創熱泵熱水器，同時加碼補助弱勢族群及低收入戶者， 不管新購或汰換冷氣機每kW可補助至5000元，另也新增住家智慧照明，家中年滿65歲以上長者、獨居長者及身心障礙人士，都可申請。