空氣品質獲改善！ 南市5月PM2.5濃度歷年最低

2018-05-28 15:07

〔記者蔡文居／台南報導〕根據環保署空氣品質監測資料顯示，台南市5月份的PM2.5平均值降至17μg/m3，創下台南市歷年來5月份最佳紀錄。南市環保局表示，南市推動的「亮麗晴空計畫」，嚴格管制本地空氣污染源，已展現預期的成效。

環保局空噪科長朱玫瑰表示，台南市的空氣品質不僅5月有大幅改善，從一向是高污染的第1季來看，今年第1季PM2.5平均濃度為32.8μg/m3，較去年同期36.7μg/m3大幅減少約3.9μg/m3，減幅達10.63%，也為歷年同期最佳。

根據環保署監測資料顯示，今年5月台南市的PM2.5平均值17μg/m3，比起106年5月的22.86μg/m3及105年的26.4μg/m3均已顯著改善，是歷年來5月份最佳紀錄。

朱玫瑰表示，台南市是全國第一個整合18個局處力量，推動「亮麗晴空計畫行動計畫」，嚴格管制本地空氣污染源，削減懸浮微粒的城市。從106年起台南市的PM2.5年均值已降至25μg/m3，距離國家空氣品質標準15μg/m3雖有一段距離，但年平均值及日平均值濃度改善率均已達32%，成效顯著。

環保局表示，南市府今年將汰換100座商業及工業燃油鍋爐改為乾淨燃料，公告14處空氣品質維護區，規定餐飲業應設置空污防制設施，建置1座紙錢示範專用爐，佈建微型感測器，持續推動管制工作，從源頭改善污染排放，繼續改善空氣品質，邁向符合PM2.5空氣品質標準的目標。