2金2銀「水底玉嬌豚」 曾紓寧「無聲世界」游泳創佳績

新竹市聽障游泳選手曾紓寧在今年的全國身心障礙運動會奪下2金2銀，有「水底玉嬌豚」的封號。（照片由新竹市府提供）

2018-05-27 16:41

［記者洪美秀／新竹報導］今年度全國身障運動會游泳項目24日起在嘉義舉辦，新竹市聽障游泳選手曾紓寧展現穩定表現，奪下2金2銀佳績，添金又摘銀。市長林智堅對選手的好表現敬佩與肯定，鼓勵選手們再創佳績，凱旋而歸。

擁有「水底玉嬌豚」封號的曾紓寧自幼是重度聽障者，聽不到90分貝以下的聲音，但也因這樣的「無聲世界」，讓她在比賽時不易緊張。從全中運、全運會，一直到2005年的墨爾本聽障奧運、2007年世界聽障錦標賽，屢拿金牌、破紀錄，成為台灣的驕傲。

曾紓寧一路走來從不給自己設定目標，但也因這份享受純粹比賽的心情，讓她展現堅定的意志力。

「沒關係，只要我游得更快一點，就可以追回來。」曾紓寧在各處比賽征戰的過程中，也曾遭遇瓶頸想要放棄，但最後還是耐著性子反覆練習。她在比賽時因聽不到槍聲，只能偷瞄隔壁水道選手出發的動作，才跟著起步，所以總是比人家慢半拍。

在她的無聲世界裡，反而更清楚自己想要的是什麼，「起步慢半拍」沒有關係，更努力地游就能趕得回來，也充分展現出永不放棄的運動家精神。今年全國身心障礙運動會紓寧果然不負重望，為竹市拿下聽障女子游泳組的兩面金牌，維持她個人四連霸的佳績，也因從不向命運低頭，即使出生就聽不見；她依然可以在無聲的游泳世界中，打破紀錄。

市府教育處表示，今年全國身心障礙運動會，竹市選手截至26日，累積5金4銀2銅佳績，除曾紓寧奪下100公尺仰、50公尺仰式雙料冠軍及50公尺蝶式、50公尺自由式銀牌，另外還有參加健力組的楊國清及肢障男子組輪椅網球團體賽也分別摘下金牌，視障男子組田徑400公尺的劉育瑋也拿下銀牌及田徑兩百公尺B3級銅牌。